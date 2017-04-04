Bayburt’ta arıcılıkla ilgili çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünce yürütülen eğitim ve destek çalışmaları neticesinde ildeki arı kovan sayısı % 100 ün üzerinde arttı.

Bayburt’taki arıcılık ve arıcılık çalışmaları hakkında bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut arıcılıkta iyi bir gelişme süreci başlattıklarını belirterek bunun yeterli olmadığını ve daha yapacak birçok çalışmanın bulunduğunu belirtti.

İl Müdürü Karabulut yaptığı açıklamada “Bayburt bulunduğu coğrafya, iklimi ve flora zenginliği bakımından arıcılık için son derece elverişli bir il. İlde arıcılık ve bal kalitesi çok zikredilmesine rağmen 120 bin koloni kapasitesine sahip Bayburt’ta kovan varlığı 2012 yılına kadar 20-30 bin arasında kalmış. Mevcut kovan sayısı kadar gezginci dediğimiz İl dışından bal sezonunda gelen arıcılara ait kovan bulunmaktaydı. Buna rağmen toplamda ildeki potansiyelin yarında fazlası atıl durumda ve özellikle yerli arıcı ve kovan sayımız son derece az miktardaydı.

İlimizdeki arıcılığı geliştirmek ve var olan arıcılık potansiyelini değerlendirmek adına öncelikli olarak eğitim çalışmalarına ağırlık verdik. Son 4 yılda 33 adet mesleki eğitim kursu düzenledik. Bu kurslarda 1205 kişiye arıcılıkla ilgili mesleki eğitim verildi. Çeşitli projeler kapsamında yaklaşık 5000 adet arılı/organik kovan dağıtımı yapıldı. Bunun yanında özellikle DOKAP destekleri ile arıcılarımıza güneş enerjisi, buzdolabı, polen tuzağı polen kurutma makinesi gibi birçok ekipman desteği sağlandı.

Tüm bu çalışmalar neticesinde 2016 yılında kovan sayımız yaklaşık % 100 bir artışla 50 bin rakamına ulaştı. Son 5 yılda arıcılarımıza üretim desteği miktarı 2,5 kat artarak yaklaşık 400 bin TL’ye ulaşmış, son 5 yılda arıcılarımıza yaklaşık 1,6 milyon TL üretim desteği ödenmiştir.

Diğer yandan meşhur Anzer yaylasına komşu Orsor vadisinde 5 köyde organik arıcılık projesi başlatarak Bayburt Balı ile ilgili bir markalaşma süreci başlattık. Bayburt Üniversitesi ve Arıcılar Birliğimizin de ortak olduğu bu projeyi önümüzdeki yıllarda Bayburt’un diğer bölgelerine yaymayı düşünüyoruz. Bayburt Balını Bayburt’un değişik vadilerine özel, pulur vadisi, çimagıl vadisi, masat vadisi, akşar vadisi gibi değişik serilerle markalaştırmaya devam edeceğiz.

İlimizdeki kovan kapasitesini gezginci arıcıları da dikkate aldığımızda bile halen tam olarak kullanmıyoruz. Bu anlamda ilimizdeki arıcılık çalışmalarına devam ederek arıcı ve kovan sayımızı arttıracağız. Bunun yanında markalaşma çalışmalarına yoğunlaşarak Bayburt Balının gerçek değerine kavuşmasını amaçlamaktayız” dedi.

Bu anlamda ilimizdeki arıcılık çalışmalarına devam ederek arıcı ve kovan sayımızı arttıracağız. Özellikle arıcılık eğitimlerine çok ağırlık veriyoruz. Halen köylerde bu eğitimlerimiz devam ediyor. 2017’de şuana kadar 100 rakamını geçti. Yılsonuna kadar 500 rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanında markalaşma çalışmalarına yoğunlaşarak Bayburt Balının gerçek değerine kavuşmasını amaçlamaktayız” dedi.