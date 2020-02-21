Anadolu Yakasında 21 Şubat kutlaması.

Bayburt’un kurtuluşunun 102.yılında,Marmara Bölgesi ve Bayburtlu Dostlar Meclisi Platformu ve Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneğinin birlikte düzenlediği gecede hemşerilerimizi buluşturdu.

Bayburtlu Dostlar Meclisi Platformu ve Marmara Bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği ,birlikteliğinde, hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği 21 Şubat gecesi, Kaynarca Şehit Yalçın aran spor kompleksinde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Pendik belediye başkanı Ahmet Cin'in yanı sıra 1947 Bayburt kültür ve yardım derneğinin yönetimi, köy dernek başkanları, İst. Bayburtspor yönetimi, çeşitli STK temsilciler ininde katılım sağladığı gece, izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. Coşkuyla geçen programa 21 şubatı anmak ve anlamak adına BDM tarafından hazırlanan sine vizyon gösterisi damgasını vurdu. Gecede, Halk oyunlarının yanı sıra yöre sanatçılarımız dan Turan Ali, Devran ve Sezai Seçen sahne aldı.