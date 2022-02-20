Ameliyat olan Bayburt milletvekili Fetani Battal’a Erdoğan ve Bahçeliden telefon

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal Salı Günü TBMM’de kalp krizi geçirip, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Milletvekili Fetani Battal, salı günü Saat 13.00 sıralarında TBMM’de fenalaşmış, çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine Battal’a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktorlar yapmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Milletvekili Battal’ın ameliyatı başarılı geçerek yoğun bakımda gözlem amaçlı tutulup, ardından odasına alındı.

Yoğun Bakımda uyandırılan ve bilinci yerine gelen Milletvekili Battal sevenleri, yakınları ve tüm hemşerilerine selamlarını ileterek yaptığı açıklamada;

“Geçirdiğim kalp rahatsızlığı sonrası başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiş olup, tedavime hastanede devam edilmektedir. Bu süre zarfında dua ve desteklerini esirgemeyen bütün dostlarıma, değerli hemşerilerime ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’DEN TELEFON..

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli ‘de Milletvekilimizin sağlık durumuyla ilgili Eşi Handan Battal’dan telefonla geçmiş olsun dileklerini iletip sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Milletvekilinin, sağlık durumuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere Bakanlar, Milletvekilleri, hemşehrileri, bir çok siyasetçi , bürokratlar ve sevenleri hastaneye akın ederek Battal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

AK parti Grup Başkan vekili Bülent Turan ise Genel Kurulda yaptığı açıklamada, Bayburt Milletvekilinin genel durumu hakkında Genel Kurula bilgi vererek , yoğun bakım sürecinin ardından Hastanedeki odasına alındığını belirtti.