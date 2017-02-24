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Alo 513 Zabıta Şikayet Hattı Hizmete Başladı

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vatandaşların sorunlarına daha hızlı ve daha etkin çözümler üretebilmek adına 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Alo 153 Zabıta Şikayet Hattını hizmete sundu. Zabıta Müdürlüğü’ne daha hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen vatandaşlar sabit hatlardan ya da tüm operatörlerden ücretsiz olarak 153’ü tuşlayıp Zabıta Müdürlüğüne şikayetlerini bildirebilecekler. Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bu hat sayesinde vatandaşların sorunlarına daha hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hedefliyor.

Alo 513 Zabıta Şikayet Hattı Hizmete Başladı
Amacımız Daha Hızlı Çözümler Sunmak

Vatandaşların 153’ü arayarak  mesai saatleri içerisinde ve sonrasında  görevli zabıta personeliyle direk irtibat kurabileceklerini belirten Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş  bu sistemle  vatandaşların  artık zabıta müdürlüğünü ilgilendiren konulardaki  şikayetlerini iletmek için belediyeye gelmek zorunda kalmayacaklarını ve bu hat sayesinde istedikleri an  Bayburt Zabıtasına  ulaşabileceklerini ifade etti.
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