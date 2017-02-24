Alo 513 Zabıta Şikayet Hattı Hizmete Başladı

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vatandaşların sorunlarına daha hızlı ve daha etkin çözümler üretebilmek adına 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Alo 153 Zabıta Şikayet Hattını hizmete sundu. Zabıta Müdürlüğü’ne daha hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen vatandaşlar sabit hatlardan ya da tüm operatörlerden ücretsiz olarak 153’ü tuşlayıp Zabıta Müdürlüğüne şikayetlerini bildirebilecekler. Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bu hat sayesinde vatandaşların sorunlarına daha hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hedefliyor.

Amacımız Daha Hızlı Çözümler Sunmak



Vatandaşların 153’ü arayarak mesai saatleri içerisinde ve sonrasında görevli zabıta personeliyle direk irtibat kurabileceklerini belirten Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş bu sistemle vatandaşların artık zabıta müdürlüğünü ilgilendiren konulardaki şikayetlerini iletmek için belediyeye gelmek zorunda kalmayacaklarını ve bu hat sayesinde istedikleri an Bayburt Zabıtasına ulaşabileceklerini ifade etti. Vatandaşların 153’ü arayarak mesai saatleri içerisinde ve sonrasında görevli zabıta personeliyle direk irtibat kurabileceklerini belirten Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş bu sistemle vatandaşların artık zabıta müdürlüğünü ilgilendiren konulardaki şikayetlerini iletmek için belediyeye gelmek zorunda kalmayacaklarını ve bu hat sayesinde istedikleri an Bayburt Zabıtasına ulaşabileceklerini ifade etti.