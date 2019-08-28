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ALMANYA'DAN BAYBURT'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhasip Taner Bayram Bayburt MÜSİAD'I Ziyaret etti.

ALMANYA'DAN BAYBURT'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:03

Müsiad Bayburt'u ziyarete gelen,Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhasip Taner Bayram'ı Başkanı Erdal Şentürk ve Temsilcilik Müdürü Naci Ahıskalıoğlu karşıladı.

Ziyaretin konusu Bayburt'tu. Her iki başkanda Bayburt'a yapılabilecek yatırım ve hayır işleri hakkında istişare ettiler.

Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık,Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk'e Derneklerinin simgesi olan duvar saatini hediye ettiler.

Müsiad Başkanı Erdal Şentürk ise misafirlerine Plaket,kitap ve şehrimizin özelliğini taşıyan hediyeler takdim ettiler. Hatıra fotoğrafından sonra ziyaret son buldu.

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