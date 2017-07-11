ALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ABDULVEHAB GAZİ TÜRBESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ali Hamza Pehlivan, yapımı devam eden Abdulvehab Gazi Türbesi’nde incelemelerde bulundu.
İnşaat alanındaki incelemelerinin ardından İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, inşaat kontrol ekibi ve yüklenici firma yetkilileri ile proje üzerinde çeşitli değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan, inşaatın bir an önce tamamlanması talimatını verdi.
Valilik makamında gerçekleşen değerlendirme toplantısında ayrıca Abdulvehab Gazi Türbesi çevre düzenleme projesi üzerinde değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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