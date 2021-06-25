AK Partili Başkanlardan Ankara Çıkartması..

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer İstihdam yaratmak için Ankara’da bir dizi ziyaret ve bulundular.

BAYBURTGÜNDEM- Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Başkanları Çalışma Kampı’na katıldı.

Heyet ilk olarak Bayburt Milletvekili, Fetani Battalı TBMM ‘de ziyeret etti. Bayburt’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ı Ziret eden heyet Bayburt Doğal taş Anonim Şirketine destek,OSB arıtmaya destek taleplerini olumlu karşıladı.

Heyet daha sonra ,Hemşerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Vedat Bilgin’i Gümüşhane İl Başkanımız Celalettin Köse,Demirözü Belediye Başkanımız Arslan Gürer,Arpalı Belediye Başkanımız Abdurrahman Polattimur ile birlikte ziyaret ettiler. Bayburt’un ve Ülkemizin geleceğini ve istihdam imkanlarını konuştular.

Heyet eski MASAK Başkanı,Maliye Bakan Danışmanı, İbrahim Hakkı Polat ziyaret ettiler.

Başkanlar Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ı Belediye ziyaret ederek, İlimizin taleplerini ilettiler.