AK Partiden Tuzla Şubemize Ziyaret

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla şubemize AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Hemşerimiz Talha Tayfur’dan iadeyi ziyaret.
BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Yılmaz ve yönetimi ,AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfuru,İlçe Başkanı seçilmesinin ardından ziyaret etmişlerdi. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur ve Tuzla Belediye Başkan yardımcısı Murat Kaan,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet vakfı Genel sekreteri Levent Ayaz,Tuzla AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik kolları Tuzla Şubesini ziyaret ettiler.
Bayburtlu Hemşerimiz Talha Tayfur her daim hemşerilerimizin ve halkımızın yanında olacağız,Dernek programlarında sizlerle beraber olmak,hemşerilerimizin yanında olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz dedi.