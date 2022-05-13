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Bayburt’ta AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla hazırlanan Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapılacak.
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AK PARTİ TEŞKİLAT AKADEMİSİ MAHALLE EĞİTİM PROGRAMI PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Bayburt’ta AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla hazırlanan Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapılacak.

AK PARTİ TEŞKİLAT AKADEMİSİ MAHALLE EĞİTİM PROGRAMI PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK
13 Mayıs 2022 Cuma 15:05

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla hazırlanan Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı pazar günü gerçekleştirilecek.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, program 2023 seçimlerine teşkilatı hazırlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Parti il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere parti üyelerine teşkilatçılık tecrübe paylaşımı, etkili iletişim, siyasal iletişim ve yeni medya ile motivasyon konularında eğitim verilecek.

İl başkanlığı binasında düzenlenecek olan programa, AK Parti MKYK üyesi Milletvekili Ahmet Sorgun saat 10.00’da "Teşkilatçılık Tecrübe Paylaşımı", eğitimci Muhammed Alpkent saat 11.00’da "Etkili İletişim", araştırmacı yazar Ersin Çelik 12.00’da "Siyasal iletişim ve yeni medya", yazar Şaban Kızıldağ ise 13.00’da "Motivasyon" konularında eğitim verecek.

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