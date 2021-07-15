AK Parti İl Başkanı Polat: Bilinsin ki şimdi daha organizeyiz..

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, 15 Temmuz hain darbe gi­rişiminin 5. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Polat mesa­jında, “O gün belki aniden ortaya çıktık, ancak bundan sonra böyle bir duruma tevessül edenler bilmeliler ki şimdi çok daha organizeyiz. Milli irademize sahip olama azim ve kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.

BAYBURTGÜNDEM - 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5. yıldönümünde bir mesaj yayınlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Türkiye’nin tarihinde kara birer leke olarak darbe girişimlerinin olduğunu, 5 yıl önce 15 Temmuz 2016’da yine karanlık bir gece yaşadıklarını söyledi.

Tarihimizde birçok darbe girişiminin olduğunu hatırlatan İl Başkanı Polat: Tarihimiz incelediğimiz zaman 20 Mayıs 1960’ta, 12 Mart 1970’te, 12 Eylül 1980’de, 28 Şubat 1997’de ve 27 Nisan 2007’de maalesef acı günler yaşadık. Sabaha darbelerle uyandık. Şunu öğrendik ki; her darbe bu ülkenin ilerlemesine, kalkınmasına ve büyümesine vurulmuş bir prangadır, bir darbedir. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki; her darbe büyük bir alçaklıktır ve darbelerin içerisinde bulunanlarda alçakların ta kendileridir. Bu milletin dişiyle tırnağıyla yetiştirdiği büyüttüğü ordusunun milletin karşına dikilmiş halidir “darbe”! Yine milletimizin kıt kanaat imkanlarla aldığı tankların, tüfeklerin ve uçakların millete karşı kullanılmasıdır “darbe”. ifadelerini kullandı.

Dış güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştirmek içim ülke içerisinde maşalar kullandığına dikkati çeken Polat, mesajında şunları kaydetti: “Ülke tarihimizde yaşanan bütün darbeleri incelediğimiz zaman görülüyor ki, dış güçlerin elinde oyuncak olmuş maşalar darbelerde rol alıyor. 15 Temmuz 2016’da da her şey yolunda giderken, Türkiye kalkınma hızını artırmışken, ülkemizin bu gidişini daha önceki gezi, hendek gibi denemelerle durduramayan egemen güçler hain darbe gecesi planını ortaya koymuşlardır.

O gece, büyümeyi, kalkınmayı, yeniden kendine gelmeyi ve ecdadından almış olduğu ilhamla büyük bir Türkiye kurma hayali kuranları durdurmak isteyenlerle karşı karşıya kaldık.

Bu yaşanan olayı duyduğumuzda şaka zannettik, ancak ilerleyen dakikalarda gördük ki bugün ki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaz Köprüsüne konuşlanan tanklar, sivil araçları ve vatandaşlarımızı engellemeye çalışıyor.

Bunun karşısında reisine inanan, liderinin “herkes meydanlara insin. Milletin karşısında başka bir güç tanımadım ben bugüne kadar” ifadesiyle, elinde hiç bir şey olmadan yüreğindeki güç ve kuvvetle, cesaretle milletimizin meydanlara indiğine şahit olduk. Bayburt’ta da biz bunu yaşadık. Vatandaşımız reisinden aldığı emri duyunca evinden, barkından, işyerinden, kahvesinden, lokantasından Cumhuriyet caddesine akın etti. Valiliğimizin önü toplanma merkezi oldu. O günden sonra artık herkes milli iradeye darbe vurulamayacağını anladı. Çünkü onlara dünyada bir ilk olarak darbe yapanlara sivil darbenin yapıldığı geceyi yaşattık.

Çok mutluyuz bugün. Biz artık milli iradeye sahip olma kararlılığındayız. O gün belki aniden ortaya çıktık, ancak bundan sonra böyle bir duruma tevessül edenler bilmeliler ki bundan sonra çok daha organizeyiz.

Milli irademize sahip olama azim ve kararlılığı içerisindeyiz. O gün milli iradeye sahip olmak adına canını bu ülkeye feda eden 251 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi olan bütün vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum.”