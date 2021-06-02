Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında ilk defa bir Bayburtlu görev aldı.

Ak Parti Genel Merkez gençlik kolları başkanı Eyüp kadir inan tarafından önceki gün yapılan atamayla Ekonomi ve Mali İşler başkan yardımcılığına Bayburtlu hemşerimiz Taha Emre Saka getirildi.

Hemşerimiz saka, böylelikle Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında ilk defa görev alan Bayburtlu unvanını almış oldu. Daha önce aktif siyaset hayatına Aydın gençlik kolları İl başkan yardımcısı olarak devam eden Taha Emre Saka, birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. Son olarak genel merkez gençlik kolları başkanı Eyüp kadir inan tarafından Ekonomi ve mali işler başkanlığına atanan Taha Emre Saka siyaset hayatına Ankara’da devam ediyor.

Taha Emre Saka Kimdir?

Taha Emre Saka 04.06.1991 ‘de Bayburt’ta doğdu. Aslen Bayburt Örence köyünden olan Saka Ankara’da ikamet etmektedir. Baba adı Halis, anne adı Melek’tir.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler Fakültesi işletme fakültesi mezunu olan Taha Emre Saka evlidir.