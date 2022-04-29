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AK Parti Gençlik Kolları Yetimlere için bayram harçlığı gönderdi.

"Yetim Gülerse Bayram Gelir"Bayburt'ta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.

AK Parti Gençlik Kolları Yetimlere için bayram harçlığı gönderdi.
29 Nisan 2022 Cuma 17:43

BAYBURTGÜNDEM- AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları geçtiğimiz Ramazan Bayramında şehrimizde yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıklarını tek tek ulaştırmıştı.

Bu bayramda yine yetim ve öksüzlerin bayram harçlığı Bayburt AK Gençlikten olacak. Konuyla alakalı bilgi veren AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları söyledi; “Bu Ramazan bayramında da Allah nasip ederse şehrimizdeki tüm yetim ve öksüz kardeşlerimizin bayram harçlıkları AK Gençlikten olacak. Geçtiğimiz sene ilk defa böyle bir şey yapmıştık.

Bu sene de devam ettirerek bir AK Gençlik geleneği haline getiriyoruz. 18 yaşından küçük ne kadar yetim ve öksüz kardeşimiz varsa tek tek ziyaret edip onlar için hazırlamış olduğumuz zarfları ulaştırıyoruz. Kendilerine özel yazmış olduğumuz mektuplardan oluşan zarfları onlara teslim edince yaşanan mutluluk, bazen de duygu dolu anlar bizler için hayattaki her şeyden çok daha kıymetli bir hal alıyor.

Yetim kardeşlerimizin harçlıklarını ise öncelikle yönetimimiz, teşkilatımız, önceki dönem il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve partimizde görev almış büyüklerimizin katkılarıyla karşılıyoruz.

Onlara da bu hassasiyetleri için teşekkür ediyor, Ramazan Bayramımızın şimdiden tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

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