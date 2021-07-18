Ak Parti Gençlik kolları 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü programı düzenledi

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kollarının organizasyonuyla Bayburt şehir merkezi Yeni Şehir Parkında düzenlenen programa şair ve yazar Dursun Ali Erzincanlı da katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Yeni Şehir Parkında düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti eski milletvekilleri, eski belediye başkanları, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından program, 15 Temmuz darbe gecesi yaşanan olayları anlatan video ve görsellerin gösterimi ile başladı.

Programda konuşan AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, 15 Temmuz'un karanlık bir gün olduğunu, 16 Temmuz’un ise karanlığın aydınlığa döndüğü bir gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz, milletin ensesinde boza pişirmeye çalışanların heveslerinin doruk yaptığı bir gün olduğuna dikkati çeken Polat konuşmasında şunları kaydetti: “16 Temmuz milli iradenin kendisine, hükümetine ve seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıktığı, bayramların ortaya çıktığı ve güllerin açtığı bir gündü. Hepimizin 16 Temmuz’a giden yolda emeği ve katkısı var. 15 Temmuz’da darbe oluyor diye duyduğumuz zaman önce bu bir şaka dedik. Çünkü bizim nesil olarak sadece 28 Şubat’ı gördük. Darbeleri tarihe göndük diye düşünürken gördük ki şaka değilmiş. Boğaz köprüsünü tanklar kapatmış. Havada uçaklar alçak uçuş yapmaya başladı.

Milletimiz bunu engellemek zorundayız dedi. Ancak bir işaret lazımdı. Bazılarımız işareti de beklemedi. Çünkü aklın yolu birdi o gün. Hep beraber Cumhuriyet caddesine çıktık. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkes milli iradesine sahip çıkmak için meydanlara indi. O gece enteresan bir tesadüfe şahit olduk. Darbeler tarihine baktığımızda kara zihniyetliler bazı cumalarımız karartmışlar. 1960 yılı 27 Mayıs Cuma’sını karartmışlar, 1971 yılı 12 Mart Cuma’sını karartmışlar, 1980 yılı 12 Eylül Cuma’sını karartmışlar, 2007 yılı 27 Nisan Cuma’sını karartmışlar ve en son 2016 15 Temmuz Cuma’sını karartmışlar. Oysa ki biz cumayı bayram olarak bilirdik. Bayramımızı kara cumaya çevirmeye kalkıştılar. Ancak bir şeyi hesaba katmadılar. Yüce Allahımızı. Milletimizin gözündeki korkuyu Allah yok etti o gece. O gece bir işaret lazımdı. Siyaset arenasına çıktığı günden berri baş tacı edilen Recep Tayyip Erdoğan; “ben milletin gücünün üstünde güç tanımadım bu güne kadar, şimdide tanımıyorum. Üç beş paralık çapulculara bu memleketi teslim etmeyeceğim. Bana güvenen, inanan ya da milli iradeye sahip çıkan herkes şehrin meydanlarına çıksın.” dedi ve bu millet şehrin meydanlarına çıktı. Her partili çıkıt meydana. Ancak tankların arkasından kaçan bazı siyasilerimiz oldu. Televizyonun karşısında geçip dizi izler gibi o geceyi izleyenler de oldu mu? Elbette oldu. Ak gün kara gün, delikanlı ya da korkakların ayrıştığı geceydi o gün. Şükürler olsun ki Bayburtumuzun insanı Cumhuriyet caddesine çıktı.

Belediye Başkanı kışlanın önüne kamyonları dikti. Caddeye inen vatandaşlarımız “Ya Allah Bismillah” diyerek dedi ki; “hükümeti ben seçer ben indiririm. Cumhurbaşkanını ben seçer ben indiririm, kimseye kalmamış” dedi ve bunu başardı. Bu durum aynı zamanda mazlum milletlere bir emsal teşkil etti. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Hepimiz o gün gerçekten ölümü göze almıştık. Özellikle siyasi hayatın içerisinde bulunan arkadaşlar şunu dediler; “Ya ben evde beklerken gelip evden alacaklar ya da gidip onlarla mücadele edeceğim.” Çünkü milletin iradesiyle seçilen başbakanların asıldığına şahit olduk. 15 Temmuz’un bu gün 5. Yıldönümü. Milli birliğimizi tesis ettik. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi “toplu vurdukça yürekler onu top sindiremedi”. Bundan sonra ki süreçte de İnşallah kimse bu manada karşımıza çıkmaz. 15 Temmuz’a hazırlıksız çıktık ama bugün daha organizeyiz haberleri olsun.”

İl Başkanı Polat’ın ardından bir konuşmada AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu yaptı. Tataroğlu, milletimizin yüzyıllar boyunca vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna çok çetin mücadeleler verdiğini belirterek, “Bu rağmen milletimiz mukaddes değerlerini canı pahasına muhafaza etmiştir.” dedi.milletlerin tarihlerinde geleceklerine yön veren dönüm noktaları olduğunu hatırlatan çeken Tataroğlu, 15 Temmuz 2016 Tarihinin de Türkiye ve Türk Milleti için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başkan Tataroğlu konuşmasında şu ifadeler yer verdi: “Ülkemiz; 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin birlik ve beraberliğine, demokratik düzenimize, hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye yönelik tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, FETÖ darbe girişimine maruz kalmıştır. Yüce milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğinin anayasal güvencesi olan demokratik düzenimize ve milli iradeye tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla canını ortaya koyarak büyük bir özveriyle sahip çıkmıştır. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden birini gerçekleştiren FETÖ’ye karşı tanklara selam verip geçenlere rağmen, Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı, duruşu ve milletimizin fedakârlığı, cesareti, mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüşmüştür. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o gecede minarelerden yükselen selalar, aydınlığın ve zaferin müjdeleyicisi oldu. Hamdolsun, milletimiz o gece sahnelenmeye çalışılan senaryonun tüm safhalarını, perde arkasındaki tüm hazırlıkları anında kavramış buna karşı tavrını da anında ortaya koymuştur.

Ülkemizin dört bir yanında yaşanan bu hareketli gecede; camilerden yükselen selâları duyunca gözünü kırpmadan erkeği- kadınıyla, genci-yaşlısıyla her meslekten her sosyal kesimden ferdiyle milletimiz, korkusuzca tankların, helikopterlerin uçakların üzerine giden, göğsünü kurşunlara siper eden bir millet olarak, Çanakkale ruhunu, istiklal harbi ruhunu bir asır sonra adeta yeniden ortaya koymuştur. Astsubay kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in hain darbeciye sıktığı o kurşun, direnişin sembolü haline geldi.

Gerçek bir vatansever asker olan Ömer Halis Demir, öleceğini bile bile bu hainlere karşı dik duruşu ile asırlarca unutulmayacak bir kahraman olarak tarihe geçti. O karanlık ve uzun gecede Türkiye’yi aydınlatan, ülkemizi büyük bir felaketin eşiğinden çekip kurtaranlar, aziz milletimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizdi. Vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazilerimize Allahtan sağlık, afiyet ve uzun bir ömür niyaz ediyorum. Milli birlik ve Kardeşlik buluşmamıza katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyor bu anlamlı geceye katkı sunan Abdurrahman Polattimur, İsrafil Kahraman, Orhan Ateş, Cemal Sarıhan’a teşekkür ediyorum.”

İl Başkanı Hacı Ali Polat’ın ardından sahne alan Dursun Ali Erzincanlı Şehit Ömer Halisdemir anısına yazdığı "30 Kurşun" isimli şiiri ve okuduğu diğer şiirlerle programa katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Program sonunda okunan sala ile birlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk Bayraklarıyla alanda demokrasi nöbeti tuttu.