Ak Parti Bayburt Teşkilatından 28 Şubat ,Post modern darbesinin yıl dönümünde Açıklama yaptı.

Ak Parti Bayburt Teşkilatı 24 yıl önce millet iradesine, milletin değerlerine ve inancına yapılan 28 Şubat post-modern darbesi hakkında basın açıklaması yaptı.

Ak Parti Bayburt teşkilatı ayrıca Türk Dünyası parkı önünde 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümünde, “28 Şubat’ın Gazete Manşetleri” konulu fotoğraf sergisi açtı.

Türk Dünyası parkı önünde yapılan basın açıklamasına Ak Parti İl Başkanı Hacı ali Polat, Partililer, Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Ak Parti adına basın açıklamasını yapan Başkan Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1000 yıl sürecek denen 28 Şubat, millet iradesine, milletin değerlerine ve inancına yapılan bir darbedir.

Darbeler, insanlık onurunu zedeleyen, milletin iradesini hiçe sayan; işkencelerle, zulümlerle, tehdit ve baskılarla sürdürülen mekanizmalardır. Hangi ülkede ve hangi sebeple olursa olsun yapıldıkları yerlere huzur ve güven getirmemişlerdir.

Sözde “irtica tehdidi” ile 28 Şubat anti-demokratik MGK kararları alınmış, dönemin iktidarına darbe vurulmuştu. Devamında ise zulüm hüküm sürecek gözyaşı akacak bir süreç başlamıştı.

Darbeyle birlikte başörtülü kızlar üniversitelere giremez oldu, kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. İkna odaları kurularak inançlarından vazgeçmeleri yönünde psikolojik baskıya maruz kaldılar. Katsayı adaletsizliği nedeniyle yine gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapanmış oldu. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendi.

Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alındı. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edildi. “Yeşil sermaye” adı altında ötekileştirildi.

28 Şubat’ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına “balans ayarı” yapmaya çalışanlar, Aziz Milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Son olarak da 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizin inancı ve feraseti ile darbelere son bir darbe daha vurulmuş oldu.

Bizim mücadelemiz millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir.

Geçmişten aldığımız birikimle; yeni Türkiye yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 19 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.