AK Parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanlığına Atama..

AK Parti Genel Merkezi tarafından, AK Parti Kadın Kolları Bayburt İl Başkanlığına Esra Ertem Şipal’i atandı.

Seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Esra Ertem Şipal 1980 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt’ta tamamladı. Halkla İlişkiler Ön Lisans ve İşletme Lisans programlarını bitirdi. 7 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra, özel sektörde 10 yıl yönetici olarak çalıştı. Şipal evli ve iki çocuk annesi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AK Parti Kadın Kolları Bayburt İl Başkan,Esra Ertem Şipal.