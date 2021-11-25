AK PARTİ BAYBURT KADIN KOLLARI BAŞKANI ÇİL, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ”

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Çil yaptığı açıklamada, AK Parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attıklarını dile getirdi.



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), ülke genelinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Bayburt’ta düzenlenen basın açıklamasına, AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, AK Parti Bayburt Seçim İşleri Başkanı Mustafa Daştan, AK Parti Bayburt Ar-Ge Başkanı Turgut Çalışkan, AK Parti Bayburt Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Akdeniz, AK Parti Bayburt Sekreterlik Başkanı Yaşar Güneş, AK Parti Bayburt Dış İlişkiler Başkanı Nesli Kocabey, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamalarda bulunan Başkan Çil, kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadı oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan davranış olduğunu belirtti. Kadına karşı şiddetin sadece ülkemizde olmadığını ve bütün dünyada bir sorun olduğunu da dile getiren Çil, parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddete reform niteliğinde adım attıklarını sözlerine ekledi.



AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Elif Çil yapmış olduğu açıklamada, “AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim Beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik.

2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile ‘Töre Nedeniyle’ ifadesini ekleyerek, Töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medenî Kanun, İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM’leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, Alo 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekûn mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli Hanımefendi’nin de önemle vurguladıkları gibi ‘kadına şiddet, insanlığa ihanettir.’ AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekun mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.