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AK PARTİ BAYBURT İL YÖNETİMİNDEN ANKARA ÇIKARMASI

AK Parti Bayburt İl yönetimi,Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK PARTİ BAYBURT İL YÖNETİMİNDEN ANKARA ÇIKARMASI
21 Mart 2022 Pazartesi 18:30

BAYBURTGÜNDEM-  AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve beraberindeki heyet ,Ankara’da Önceki Dönem İçişleri Bakanı Ülkü Gökalp Güney,Calışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı Kurumsal İletişim koordinatörü Mete Yusuf Ustabulut'a  ziyaretlerde bulundular.

Ziyaret Heyetinde, AK Parti Bayburt İl başkanı Hacı Ali Polat , AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve İl yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Heyeti ziyaretlerde bulunarak Bayburt’a yapılacak yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı külliyesini ziyaret etti.

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