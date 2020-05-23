AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat Pandemi dönemindeki çalışmaları açıkladı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla Bayburt’ta 7486 vatandaşımıza 7.563.236 lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık” dedi.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla Bayburt’ta 7486 vatandaşımıza 7.563.236 lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık” dedi.

Polat Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın da salgın sürecinde hükümertin uyguladığı politikalara değindi.

Bu süreçte devletin ekonomiden sosyal hayata bir çok alanda başarılı mücadele verdiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

“Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile ülkemizi de etkileyen koranavirüs salgını sebebiyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Allah’a şükür, devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor.” İfadelerini kullandı.

Polat’ın açıklaması şöyle:

Ekonomiden sosyal hayata birçok alan salgınla mücadelede sosyal hayata birçok alan, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya geçirilen tedbirlerden derin bir şekilde etkilendi. Mart ve Nisan aylarımız sıkıntılı bir şekilde geçerken, mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske, sosyal mesafe ve temizlik hassasiyetine riayet edersek, bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır.

Salgın döneminde ülkelerin çoğu içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkanlara sıkı sıkıya sarıldılar. Türkiye olarak biz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde, pek çok dost ve kardeş ülke halkına da yardımda bulunduk. Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada, Türkiye olarak insanlığımızı gösterdik.

Salgın sürecinde özverili bir şekilde görev yapan, il müdüründen temizlik görevlisine başhekiminden sağlık memuruna kadar bütün sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum personeline halkım adına teşekkür ediyorum.

Alınan tedbirler sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması ve zorluğa, yokluğa, yoksulluğa düşmemesi için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Sosyal koruma kalkanı programlarıyla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de istihdamdaki kayıptan dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımıza destek sağladık.

Bu kapsamda “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla Bayburt’ta 7486 vatandaşımıza 7.563.236 lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Vergi, prim taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle salgın sürecinin vatandaşlarımıza zararını engellemeye çalıştık.

Milletimize, her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı günlerde de en güzel hizmetleri vermenin çabası içinde olduk. İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye’nin gücünü, zenginliğini ve refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.

Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde, yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim aracıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum.

Rabbimden hepinizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle ve huzurla kavuşturmasını diliyorum.

Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum.