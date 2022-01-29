AK Parti Bayburt Gençlik Kollarından Yine Bir Sosyal Sorumluluk Projesi

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı kış aylarının iyice kendini göstermeye başladığı bu günlerde doğada yaşam mücadelesi veren hayvanları unutmadı.

BAYBURTGÜNDEM- Hayvanların soğuktan etkilenmemesi ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak adına şehrin çeşitli noktalarına kendi imkanları ile yapmış oldukları kedi yuvasını koyarak sıcak bir ortam hazırladı.

Yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ise merkeze uzak noktalara çeşitli yiyecekler bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını karşıladı. İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklama ise şöyle; “Bize Emanet” sloganı ile başlattığımız bu projede amacımız hayvanların ihyiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayarak insani sorumluluğumuza dikkat çekmek.

Özellikle kış aylarında hayvanların hem soğuktan etkilenmemesi hem de yiyecek sıkıntısını gidermek adına kendi imkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Hz. Ömer’in de buyurduğu gibi, “ dağlara buğday serpin, müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler” biz bu şiarla hareket ediyoruz. Bu dünya hepimizin, bu coğrafyada hayvanların dahi derdi bizim derdimiz. Kendimizi bu alanda sorumlu hissediyoruz. Bu bağlamda da elimizden gelenleri yapmaya yine devam edeceğiz, denildi.