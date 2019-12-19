Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele için toplandılar..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilimizde eş zamanlı olarak saat 10:00’da toplantı yapılması planlamıştır. Bu kapsamında diğer illerimizde olduğu gibi ilimizdeki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Cüneyt Epcim başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane Bayburt Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Sağlık Müdürü Vekili Sebahattin Canmemiş, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı, İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Ayık, ŞÖNİM ve Konukevleri Müdürü Seval Irmak, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şube Başkanı Senem Daştan, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karabulut ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimiz ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele üzerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şahsi ve bakanlık düzeyinde önem ve hassasiyetle durduğunu dile getiren Vali Epcim, çözümün toplumdaki tüm kesimlerin destekleriyle mümkün olacağını ifade etmiştir. Vali Epcim, ilimiz ölçeğinde bu noktada fiziki ya da psikolojik şiddet mağdurlarının başta ilgili kamu kurumlarının yöneticileri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının en üst düzeydeki yöneticileriyle doğrudan görüşebilecekleri, destek ve yardım talep edebilecekleri hususunda tüm yöneticilerin adanmışlık ilkesiyle üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olmaları gerektiğini ifade etmiştir.

Vali Epcim, “Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda ülke düzeyinde ve ilimiz genelinde tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumumuzun tüm kesimlerinin destekleriyle sorunun çözümü noktasında gerekli adımları atacağız. Bu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımızın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın konunun önemine ilişkin gösterdiği hassasiyetin bir yansımasıdır. Hepimizin bildiği gibi biz de bu hususta ilimizde çok acı bir deneyim yaşadık. Konuyu tüm boyutlarıyla ele almak durumundayız. İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile sivil toplum kuruluşlarımızın bu noktada atacakları adımlar var. Bundan sonraki süreçte tüm kamu kurumlarımızın en üst yöneticilerinin bu konuda sorumluluğu paylaşmalarını istiyoruz. Çok üst düzeyde bir sorumluluk duygusunu hepimizin paylaşması gerekiyor. Vali olarak bundan sonra şiddet eğiliminde olanlarla ya da mağdurlarla yüz yüze görüşme dahil olmak üzere bizatihi sorumluluk üstlenmiş durumdayım. Aynı şekilde İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz ve ilgili kamu kurumlarımızın en üst düzeydeki yöneticileri fiziki ya da psikolojik şiddet mağduru vatandaşlarımızla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek gereken tedbirleri alacak, ilgili kamu kurumlarımız doğrudan görüşmeler içerisinde olacak. Konunun adli boyutuyla, idari boyutuyla ve toplumsal boyutuyla bu noktada yapılacaklar var. Aile içi ve kadına yönelik bir ihbar ulaştığında üzerine sonuna kadar gidilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızın bu konuda hissettiği sorumluluğun çok daha fazlasını biz hissetmek zorundayız ki bu iradeyi ortaya koyabilelim ve devam ettirebilelim.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Benzer nitelikteki bir diğer toplantı 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00’da tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımız başkanlığında yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.