Ahiliğin Gelişmesi İçin Protokol İmzaladılar..

Müsiad Bayburt Ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Ahiliğin Gelişmesi İçin Protokol İmzalandı

BAYBURTGÜNDEM- MÜSİAD Bayburt Ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Ahilik Kültürünü Geliştirmek İçin Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Atalarımızdan miras aldığımız ahilik kültürünü gençlerimize öğreterek, içerisinde, milli bir anlayış ile yetişmelerine katkı sağlayacak ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesinde önemli rol oynayacak olan protokol ile ilgili MÜSİAD Bayburt Başkanı Emre Bayrak ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, tarafından yapılan açıklamada; nitelikli mesleki eğitimin, atölye ve laboratuar kurulumu ve donatımının gönüllülük esaslı olarak gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Bayburt’ta iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, Ar-Ge, üretim ve benzeri odaklı konular ve ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak denildi.MÜSİAD Bayburt ve Bayburt İl Milli Eğitim arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza töreninde MÜSİAD Bayburt Başkanı Emre Bayrak ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu , memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun temennisinde bulundular.