Ağrı'nın yeni valisi Hemşerimiz Osman Varol oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.

Bayburtlu Hemşerimiz ,Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valiliğine atandı.

Osman Varol kimdir?

Osman Varol, 1976, İzmir'de doğdu. 30 Haziran 2017'den beri Amasya Valisi olarak görev yapan Varol, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik programına katıldı. 2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı. Kaymakam Adaylığı esnasında staj ve eğitim programlarını sürdüren Osman Varol, Dokuz Eylül Üniversitesindeki yüksek lisans programını ve Nottingham Üniversitesindeki "Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi"nde yer alan bir yüksek lisans programını tamamladı. 2004 yılında aldığı 88. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu takiben 2004'te Derepazarı, 2005 - 2008 yılları arasında Hasankeyf Kaymakamlığı, 2008 - 2010 yılları arasında Batman Vali Yardımcılığı, 2010 - 2011 yılları arasında ise Yomra Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 2011 - 2014 arası Birleşik Krallık'taki Southampton Üniversitesinde "Politika ve Uluslararası" alanındaki doktora programını tamamladı. 2014 - 2017 arası Tavas Kaymakamlığı görevi sonrasında 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Varol, son yayınlanan kararname ile Ağrı Valiliğine atandı.