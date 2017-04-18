AGİT Gözlemcisi heyeti üyesi pkk'lı çıktı

Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyeti olarak Türkiye'ye gelen Hunko'nun PKK flamaları ile fotoğrafı ortaya çıktı.

AGİT Gözlemcisi heyeti üyesi pkk'lı çıktı
18 Nisan 2017 Salı 14:18

Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun PKK sözde bayrağı ile fotoğrafı ortaya çıktı.

PKK DESTEKÇİSİNİN ÇARPIK RAPORU ŞAŞIRTMADI

Fotoğrafı ortaya çıkaran Ak Parti İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte "Avrupa Konseyi'nin Güneydoğu'ya seçim gözlemcisi olarak gönderdiği bu PKK destekçisi sol parti vekili Hunko'nun çarpık raporu şaşırtmamalı." ifadelerini kullandı.

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