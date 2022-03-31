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Adabaşı İmam Hatip Öğrencileri “BOCCE” sporun da ilk dörde girdi.

Okul sporları Bocce Yıldız Erkekler Grup müsabakalarında Adabaşı İmam Hatip Öğrencileri ,16 takım arasından ilk 4’e girdi.

Adabaşı İmam Hatip Öğrencileri “BOCCE” sporun da ilk dörde girdi.
31 Mart 2022 Perşembe 12:31

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Adabaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 29-30 Mart 2022 tarihinde Giresun ilinde düzenlenen,Okul sporları Bocce Yıldız Erkekler Grup müsabakalarında 16 takım arasından ilk 4’e girerek bölgemizi Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Öğrencilerimizi ve onları çalıştıran öğretmenimiz Hüseyin Sağlam'ı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz.

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