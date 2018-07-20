Bayburt’ta bu yıl 24. sü gerçekleştirilen Dede Korkut Şölenleri kapsamında mezarları Erenli köyünde bulunan Anadolu’da Gazi unvanı alan ilki kişi olan Abdulvehhap Gazi ile Dede Korkut hikâyelerinde ismi geçen kahramanlardan Bamsı Beyrek’te unutulmadı.

Etkinlikler çerçevesinde Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek’in mezarlarına çelenk konularak Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Müftü Yardımcısı Zeki Kara, Abdulvehhap Gazi Derneği Başkanı Kamil Yücel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ABDULVAHAP GAZİ

Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Doğum tarihi belli değildir. Taberi ve İbnü’l Kesir, Abdulvahap Gazi’nin H.113(M.731) yılında şehit düştüğünü belirtir. Abdulvahap Gazi, Battal Gazi’nin ve Ahmet Turan Gazi’nin silah arkadaşıdır. Türbesi, Yukarı Tekke kayalıklarının üzerindedir. Abdulvahap Gazi’nin Sivas’tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt’ta da türbe ve makamları bulunmaktadır. Menkıbe: Menkıbelere göre Abdulvahap Gazi, Hz. Peygamber’in sancaktarıdır. Onun duası ile uzun bir ömür yaşamıştır. Hz. Peygambere ait mübarek emanetleri yıllarca sonra Malatya’ya gidip Battal Gazi’ye teslim etmiştir. Daha sonra Battal Gazi ve Ahmet Turan Gazi, Anadolu’yu İslamlaştırmak için birlikte hareket etmişlerdir.

BAMSI BEYREK

Bayburt'ta mefdundur.Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.



Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.



Bamsı Beyrek kaçırılması

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.



İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar



Etimoloji

(Bey/Bay) kökünden gelir. Asalet ve ululuk anlamı içerir. Bayra sözcüğü balta alamına gelir ve düşük bir ihtimal de olsa bağlantısı bulunabilir. Bey çocuğu demek olduğu da söylenir.