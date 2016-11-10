Abdulvehhap Gazi türbesi Yenileniyor

Vali İsmail Ustaoğlu, Abdulvehhap Gazi Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği alanda çeşitli incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Türbe etrafında bulunan mescitleri de inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, çalışmaların ardından yapılacak çevre düzenlemeleri kapsamında türbenin hemen yanında bulunan Bey Böyrek’in mezarında da tadilat çalışmalarının yapılacağı bilgisini verdi.