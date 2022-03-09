“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Bayburt Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çok sayıda akademisyenin ve öğrencinin katıldığı çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Genç Büyüklerimizle El Ele Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Huzurevi Ziyareti" programına Bayburt Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Bayburt Üniversitesi Rektörünün eşi Dr. Büşra Türkmen hanımefendi eşlik ettiler. Etkinlik kapsamında huzurevinde bulunan değerli büyüklerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı ve yaşlılarımızla birlikte sohbet edilerek hoş vakit geçirildi.

Ayrıca Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen konferans-sergi-turnuva etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlik, Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Huriye KADAKAL’ın açılış konuşması ile başladı. Etkinliğin devamında “Yaşayan insan hazineleri geleceğe aktarılan mirasın temsilcileri” ödül töreninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ödül alan ehram ustası Sevim ATANER konuşmasını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Sevim Ataner’in Ehram Sergisi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin afiş sergisinin de olduğu etkinliğe Prof. Dr. Ali Kafkasyalı “Geçmişten Günümüze Türk Halk Hikâye ve Destanlarında Kadın” konulu konferansıyla katılım sağladı. Program, Bayburt Üniversitesi bowling salonunda Kadınlar Arası Bowling Turnuvasının yapılması ile sona erdi.

Bunun yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olan 2020 Tokyo Kadın Boks Olimpiyat Şampiyonu Millî Boksör Busenaz Sürmeneli ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi gerçekleştirildi.

Bütün emekçi kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayan Busenaz Sürmeneli, bir kadın sporcu olarak tüm kadınların büyük işlere imza atabaliceğini ifade etti. Kız çocuklarımızın bu noktada desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan Busenaz Sürmeneli, aynı zamanda spor kariyeri hakkındaki planlamalarından da bahsetti. Bu süreçte Bayburt Üniversitsi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e de kendisine verdiği destekler için teşekkür etti. Geleceğin güçlü kadınlarına, hayal ettiklerinin peşinden koşması gerektiğini ve ancak bu yolla başarıya ulaşılabileceğini vurguladı.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla düzenlenen tüm etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu vesile ile bütün kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü" kutladı.