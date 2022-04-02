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58. Kütüphaneler Haftası Bayburt Üniversitesinde Düzenlenen Etkinliklerle kutlandı

Kütüphaneler Haftası, Bayburt Üniversitesinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

58. Kütüphaneler Haftası Bayburt Üniversitesinde Düzenlenen Etkinliklerle kutlandı
02 Nisan 2022 Cumartesi 12:51

AYBURTGÜNDEM- Kütüphane Haftası etkinlikleri, Bayburt Üniversitesi Kütüphanesinde yapılan açılış programı ile başladı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in katılımı ile gerçekleşen açılış programında ayrıca söyleşi, kitap okuma etkinliği, kütüphaneyi en çok kullanan öğrencilere ve en çok kitap ödünç alan öğrencilere hediye takdimi de yapıldı.

Yenilenen Aydıntepe ve Demirözü Meslek Yüksekokulu kütüphanelerinin ziyaret edildiği Kütüphaneler Haftası etkinliklerinin ikinci gününde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden’in katılımıyla Çayıryolu Köyü İmam Hatip Ortaokulu ziyareti yapıldı. Burada gerçekleşen ziyarette ortaokul öğrencilerine çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Etkinliklerin üçüncü gününde ise Bayburt Örence Köyü Sancaktepe İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Bayburt Üniversitesinde misafir edildi. Yoğun katılımın gözlendiği ziyarette öğrencilere Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi tanıtılırken ayrıca öğrencilerin katılımıyla bir bowling etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler Bayburt’un ilk sahafı olan Elisa Kitap ve Sahaf ziyareti ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in de katıldığı sahaf ziyaretinde sahaf sahibi Ruhlar Çetin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri Bayburt İl Halk Kütüphanesi ziyaretinin ardından sona erdi.

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