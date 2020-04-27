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53 STK TEMSİLCİSİNDEN ANKARA BAROSUNA KINAMA

Bayburt Din- Gör Yrd. Derneği Temsilcisi Engin Yazıcıoğlu, Bayburt’ta ki 53 STK Temsilcisi adına Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkındaki açıklamasını kınadı.

53 STK TEMSİLCİSİNDEN ANKARA BAROSUNA KINAMA
27 Nisan 2020 Pazartesi 21:01

Bayburt Din- Gör Yrd. Derneği Temsilcisi Engin Yazıcıoğlu açıklamasında; “ Bizler Aşağıda İmzaları Bulunan 53 STK olarak Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu ve haksız yere eleştiren ve mahkemeye verenleri kınadığımızı ifade ediyoruz.

                  Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisidir. Kurumumuzun saygıdeğer başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde İslam’ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eşcinselliğin Kur’anda lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını ve Ankara Barosunu,  yapmış olduğu basın açıklamasında kullanmış oldukları ifadeleri nedeniyle kınıyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

                     Dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. İslam’ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kuran’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecekte kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Zinanın eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmaya bilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye de Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş kanunda da belirtildiği üzere asli görevi olan dini anlatmak (tebliğ) görevinden dolayı verilen ve dinin yasakladığı bir eylemin hutbe de ifade edilmesine tahammülsüzlüğünüzden mütevellit bu saldırı ve nefretinizden dolayı başımızı kuma gömmeyeceğiz.

                    Zina ve eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken bazı sözleşmelerle bunların suç olmaktan çıkarılması ve ülkemizin de bu sözleşmelere taraf olmasının toplumda onarılması zor zararlar açmaktadır.  Kaldı ki, herkesin sigara içme, içki içme, kumar oynama gibi özgürlüğü de bulunmakta ve belli şartlarda kanunda suç da değil. Bunların da haramlığını dinen yasak olduğunu, çeşitli zararlarının olduğunu, defalarca hutbe ve vaazlarda başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere, tüm din adamları, konferans, seminer, basın açıklaması vb. platformlarda ilim adamları ve güzide kuruluşlarımızdan Yeşilay söylemektedir.  Bu kişilerin, Yüce Kitabımız Kuran’da Zina ve eşcinsellikle ilgili ayetlerin söylenmesine bile tahammül edememesi bu sözleşmelerden aldıkları güç iledir. Yine bu güç iledir ki Türkiye’nin bu konuda en yetkili kişisi Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptıklarının zararlarını söylemesinden dolayı onun hakkında suç duyurusunda bulunma ve görevden alınmasını talep etme cüretini gösterebiliyorlar. Devlet yetkililerimizi toplum yapımızı dinamitleyen bu tür sözleşmelere imza atmak yerine kendi toplum yapımıza uyan düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.

                  Diyanet ümmet coğrafyamız İçin manevi birlikteliğimiz için tek Umuttur. Bu umut biterse vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz, ne de ezanı Kur’an-ı dinleye bilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Dillerinden kin dökülenlerin Diyanet’e dair tek bir olumlu cümle kurmayanların Diyanet’in kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkânsızdır. Vatanlarını yabancılara şikâyet edenler bilmelidir ki “Vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır.”

               DİB Başkanımızın yanındayız, Ankara Barosunu, yapmış olduğu basın açıklamasında kullanmış oldukları ifadeleri nedeniyle ve Sözde insan hakları derneğinin bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınıyor sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesi istiyoruz. “

  1. Erdal ŞENTÜRK                          MÜSİAD İl Bşk.
  2. Hasan BAŞOĞLU                        Bayburt Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi
  3. Selami KÖKSAL                          Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Bşkn
  4. Ahmet ERTAÇ                             ENSAR Şube Bşk.
  5. Abdüsselam DOĞAN                   TÜGVA İl Bşk
  6. Asaf DURULMUŞ                                      İmam-Hatip  Liseleri Camiler ve Sos. Hizmtelre Derneği     
  7. Kenan TURHAN                                     Memur-Sen İl Bşk.
  8. İlhan KELLECİ                                              Diyanet-sen Şube Bşk.
  9. Hasan BAŞOĞLU                                       TDV Şube Bşkn.        
  10. Hümeyra ÇELİK                                          Kızılay Bayburt Şube Bşk.
  11. Senem DAŞTAN                                        Kadem İl Temsilcisi
  12. Zehra BAŞOĞLU                                        Diyanet Ailem Dern.  Bşkn.
  13. Cavit TÜRK                                                  Bem-Bir-Sen Şube Bşk.
  14. Faris TÜTÜNEKER                                     Anadolu Gençlik Derneği Bşk.
  15. Yaşar  YILDIZ                                               Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Bşk.
  16. Cengiz DELİGÖZ                                        Köşk Ayağı Dernek Bşk.
  17. Hilal KİKİ                                                       Diyanet-Sen Kadın Kolları Bşk.
  18. İlhami POLAT                                              İHH İl Bşk.             
  19. Basri TOPSAKAL.                                       İ.Y.C. Bşk
  20. Temel OKUMUŞ                                       (BİBDER) Bayburt İmam Hatip Lisesi Mz. Ve Mn. Drn. Bşk.  
  21. Dr. Adem YILDIZ                                        Semerkant Der. Bşk.    
  22. Mustafa Cüneyt SOLAKOĞLU             Hayrat Vakfı Bayburt Şube Bşkn.
  23. Enis ALAN                                                    Hayran Mah. Dernek Bşkn.
  24. Hacı Dursun KELLECİ                                Uzun Gazi  Mah. Yardımlaşma Derneği
  25. Osman ÖZYURT                                         Kültür Memur-sen Şb Bşkn.
  26. Engin YAZICIOĞLU                                   Bayburt Din- Gör Yrd. Derneği
  27. İkram DURGUT                                          Damat Ali Camii Drnk Bşk
  28. Orhan AKDENİZ                                         Esentepe  Mah. Cami Drnk Bşk.
  29. Muammer KOBAL                                    Çoruh Evler Hz. Ömer Camii Dernek Bşkn.
  30. Mahmut ORUN                                         Zahit Mah. Dernek Bşkn.
  31. Engin YAZICIOĞLU                                   Din-Bir Der. Bşk.
  32. Ali KAYMAK                                                Oruçbeyli Kuran Kursu Dernek  Bşkn.
  33. Kemal ÇELEBİ                                             Bayburt Müftülüğü Gençlik Spor K. Bşkn
  34. Hasan BAŞOĞLU                                       Bayburt Dini Sosyal Hizmet Dernek Bşkn.
  35. Mustafa POLAT                                         Din-Bir Sen Şube Bşkn
  36. Şahset SAKA                                               Diyanet-Vakıf Sen İl Temsilcisi
  37. Celil YILDIZ                                                   Diva- Sen İl Temsilcisi
  38. Adil KACIR                                                   Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Bşkn.
  39. İlhan YILMAZ                                              Emekli Memur Sen İl Temsilcisi
  40. Fikret ÖZBEY                                               Memur-Sen Onursal İl Bşkn.
  41. Adem DURULMUŞ                                   Eğitim-Bir Sen Yön K. Ü
  42. Kemal DEMİR                                             EHAD Bayburt Şube Bşkn.
  43. Lüfti DAĞ                                                      Bayburt Merkez Kuran  Kursları Eğt. Kült. Der.
  44. Kenan TURHAN                                         Bayındır Memur-Sen Bşk.       
  45. Mehmet ÇABUK                                       Eğtitim Bir-Sen  Şube Bşk.
  46. Salih YILDIZOĞLU                                      MTTB Bşk.
  47. Veysel AKBAŞ                                            Bayburt Uluslar Arası Dernek Bşkn
  48. Cemil DEMİR                                              Sağlık-Sen Şube Bşk.    
  49. Hatem Serkan TANER                             Cihannüma Bşk.  
  50. Abdulmecit PEKMEZCİ                           Tuzcuzade Mah. Dern. Bşkn  
  51. Yusuf OKUMUŞ                                         Genç-Memur Sen Bşkn
  52. Coşkun ÇAKIR                                            Adabaşı Kıyasi Şentürk  Kuran Kursu Dernek Bşkn
  53. Mehmet ANAR                                         Bayburt Seydi Yakup K. Y. Derneği
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