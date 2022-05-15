5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Çeşitli Etkinliklerle Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri altıncı günü; ISABMER Sempozyumu gezisi, UKSANİL Sempozyumu bildiri sunumları, basketbol ve futsal final maçları, bocce petank şampiyonası, tiyatro oyunu ve UKSANİL Sempozyumu Gala Yemeği etkinlikleriyle devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- ISABMER Sempozyumu kapsamında düzenlenen gezi programı kapsamında katılımcılar Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Baksı Müzesini ziyaret ettiler. Katılımcılar, gezi programı sonrasında ISABMER Sempozyumu Düzenleme Kuruluna ilgileri için teşekkürlerini iletti.

UKSANİL Sempozyumu kapsamında 10:00- 17:00 saatleri arasında kültür, sanat, iletişim, edebiyat ve dil başta olmak üzere birçok alanda katılımcılar tarafından bildiriler sunuldu. Bununla birlikte eş zamanlı olarak uluslararası katılımcılar çevrimiçi sunumlar yaptı. Kapanış oturumundan sonra ise Bayburt Üniversitesi Konukevinde Gala Yemeği verildi.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Personel Kıraathanesinde 10:00 - 14:00 saatleri arasında gerçekleşen Satranç Turnuvasına yirmi altı kişi katılım sağladı. Turnuva 14 - 15 Mayıs 2022 tarihlerinde de devam edecek.

Futsal Turnuvasında öğrenci kategorisinde üç takım yer aldı. Müsabakalar sonunda Demirözü Meslek Yüksekokulunun finaldeki rakibi Eğitim Fakültesi oldu. Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda, saat 16:00’da gerçekleşen final karşılaşmasında Eğitim Fakültesi 6-1 galip gelerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamındaki Basketbol Turnuvasında ise Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi takımları mücadele etti. Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda oynanan maçların ardından şampiyonluk ipini Spor Bilimler Fakültesi göğüsledi.

Bayburt Üniversitesi Bocce sahasında, personelimiz, öğrencilerimiz ve şehirden birçok sporcunun katılım sağladığı bocce turnuvası gerçekleşti. Turnuva karışık çiftlerden oluşan 28 takım ile devam etti. Oldukça renkli ve çekişmeli maçların görüldüğü turnuva final maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda saat 18.00’de Üni FM Asr-ı Temaşa tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen tiyatro oyunu oldukça beğeni topladı.