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45 Doktor Göreve Başlayacak

Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimiz adına talep ettiğimiz 29’u pratisyen, 16’si değişik branşlarda uzman hekim olmak üzere toplamda 45 doktor kadrosu Bayburt’umuza tahsis edilmiştir.

45 Doktor Göreve Başlayacak
03 Eylül 2020 Perşembe 13:21

Doktor kadrolarımızın Bayburt’umuza ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2 Eylül'de gerçekleşecek olan kura sonrası görevlerine başlayacak hekimlerimiz için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'ya, Strateji ve Bütçe Başkanımız Sn Naci Ağbal’a Milletvekillerimiz Sn Fetani Battal’a teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin sağlığı için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceğiz.

 

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