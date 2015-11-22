40 Fotoğraf Projesi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nde '40 fotoğraf Üzerine Yazılar' başlıklı projenin toplantısı gerçekleştirildi.

İlki Bayburt'ta gerçekleştirilen toplantının İstanbul ayağı ve ikincisi Bayburt, Kültür ve Yardım Derneği'nin Bahçelievler şubesinde yapıldı. İstanbul ve il dışından gelen katılımcılarla gerçekleştirilen toplantıda, proje tartışıldı.

'40 Fotoğraf Üzerine Yazılar' başlıklı proje, fotoğraf sanatçısı ve yazar Engin Kaban'ın objektifinden seçilen kırk fotoğraf üzerine yazılacak metinlerle oluşturulacak. Aynı zamanda çeşitli amaçlar taşıyan çalışma, kültür ve sanat alanında farkındalık yaratmayı, sergi ve gösteri hazırlamayı ve bir kitap oluşturmayı amaçlıyor.



Asıl hedef kitap oluşturmak

Projeye katılanlar, 30 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve Bayburt'u konu edinen fotoğraflar hakkında şiirden denemeye, öyküden düz metne, yazın alanına giren her dalda düşünce, his, yorum ve çağrışımlarını kaleme alacak. Daha sonra bir kitaba dönüştürülecek proje, bir bellek oluşturmayı, katılımcıların fotoğraflar üzerinden Bayburt hakkında düşünce, görüş ve yorumlarını kayıt altına almayı amaçlıyor.

Toplantıda, Bayburt'un kültürel ve tarihsel değerlerinin hayli zengin olduğu, ancak yeteri kadar kayıt altına alınmadığı dile getirildi. Projenin herkese açık olduğu ve Bayburt'la bir biçimde bağı ve ilişkisi olan herkesin, bu projede yer alabileceği belirtildi.

Proje katılmak isteyenler aşağıdaki adresten guruba üye olabilir proje hakkında etraflıca bilgi alabilirler.

https://www.facebook.com/groups/488410497988338/

















