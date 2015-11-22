banner337

40 Fotoğraf Projesi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nde '40 fotoğraf Üzerine Yazılar' başlıklı projenin toplantısı gerçekleştirildi.

40 Fotoğraf Projesi
banner330

İlki Bayburt'ta gerçekleştirilen toplantının İstanbul ayağı ve ikincisi Bayburt, Kültür ve Yardım Derneği'nin Bahçelievler şubesinde yapıldı. İstanbul ve il dışından gelen katılımcılarla gerçekleştirilen toplantıda, proje tartışıldı.

'40 Fotoğraf Üzerine Yazılar' başlıklı proje, fotoğraf sanatçısı ve yazar Engin Kaban'ın objektifinden seçilen kırk fotoğraf üzerine yazılacak metinlerle oluşturulacak. Aynı zamanda çeşitli amaçlar taşıyan çalışma, kültür ve sanat alanında farkındalık yaratmayı, sergi ve gösteri hazırlamayı ve bir kitap oluşturmayı amaçlıyor.

Asıl hedef  kitap oluşturmak

Projeye katılanlar, 30 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve Bayburt'u konu edinen fotoğraflar  hakkında şiirden denemeye, öyküden düz metne, yazın alanına giren her dalda düşünce, his, yorum ve çağrışımlarını kaleme alacak. Daha sonra  bir kitaba dönüştürülecek proje, bir bellek oluşturmayı, katılımcıların fotoğraflar üzerinden Bayburt hakkında düşünce, görüş ve yorumlarını kayıt altına almayı amaçlıyor.

Toplantıda, Bayburt'un kültürel ve tarihsel değerlerinin hayli zengin olduğu, ancak yeteri kadar kayıt altına alınmadığı dile getirildi. Projenin herkese açık olduğu ve Bayburt'la bir biçimde bağı ve ilişkisi olan herkesin, bu projede yer alabileceği belirtildi.

Proje katılmak  isteyenler aşağıdaki adresten guruba üye olabilir proje hakkında etraflıca bilgi alabilirler.

https://www.facebook.com/groups/488410497988338/








İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Bayburt Belediyesi'nden Üniversitelilere Büyük Fırsat
Sonraki Haber
Trabzon Bayburtlular Derneğinde Önemli Buluşma…
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.