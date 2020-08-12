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Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam etmektedir.
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32 Adet Lojman Satışa Çıkıyor

Tuzcuzade Mahallesi Vali Erol Uğurlu Apartmanı'nda bulunan 32 adet lojmanın satış ihalesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü) 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

32 Adet Lojman Satışa Çıkıyor
12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:29

bayburt.csb.gov.tr/duyurular internet sayfasında yayımlanan ihale ilanlarında, ihaleye çıkarılan 32 adet bağımsız bölümün adres bilgilerinin yanı sıra ihalelerin tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale günü, ihale saati, tahsisli daire gibi bilgilere yer verildi. 130 metrekarelik daireler 90 bin ile 130 bin lira arasında bedeller ile ihaleye çıkacak.   

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