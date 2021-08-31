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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının 99’uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da törenle kutlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI
31 Ağustos 2021 Salı 10:38
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BAYBURTGÜNDEM- Tören, Saray Bahçesi’nde Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ve saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı’na sırasıyla Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından çelenkler sunuldu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı katılımın gerçekleştiği tören, maske ve fiziksel mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Tören Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibinin yerel halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin şiirlerinin okumalarıyla sona erdi. Törene siyasi parti il başkanları, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,  ve az sayıda vatandaş katıldı.

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