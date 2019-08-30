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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Tekbir nidalarıyla düşmanın üzerine saldıran kahraman ecdadımız her türlü imkansızlığa rağmen büyük bir zafere imza attığı 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümü kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
30 Ağustos 2019 Cuma 10:22

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlanıyor. 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması bir milletin de geleceğini değiştirdi.

Tekbir nidalarıyla düşmanın üzerine saldıran kahraman ecdadımız her türlü imkansızlığa rağmen büyük bir zafere imza attı.

İman zırhını kuşanan Mehmetçik, düşmanın üzerine geri dönmemecesine saldırırken, bizi boğmaya çalışan Batılı devletler selameti kaçmakta buldu. 30 Ağustos’ta kazanılan bu zafer, Ağustos ayının aziz milletimiz için kutlu bir ay olduğunun da nişanesi oldu.

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