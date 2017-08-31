30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BAYBURT İLİMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı Bayburt İlimizde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Törenler Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Valilik Makamında tebrikleri kabul etti.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden kutlama programında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte törene katılan vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu. Tören geçişiyle program sona erdi.
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