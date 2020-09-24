29 Ekim Bayramı için Uluslararası“Taşınır Sergi” hazır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta 4 ülke, 13 il , 6 üniversite den akademik sanatçılar yerel sanatçılar ve Genelden 29 Sanatçının yer alacağı Uluslararası düzeyde ki karma sergi için ön hazırlıklar tamamlandı. Bazı detayların ise zaman içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Ülkü Koçanın Organizasyonunu gerçekleştireceği sergi için yapılan açıklama şöyle:

Türkiye, Azerbaycan , İran ve Makedonya’dan ülke bazında katılımların yer aldığı sergiye, ülkemizden İstanbul , Bayburt, Yalova , Bitlis , Erzincan ' Muş , Ankara , Zonguldak ( Karadeniz Ereğli), Manisa , Eskişehir, Tekirdağ , Erzurum , Nevşehir gibi İllerden yer alıyor.

Bu seneki bu özel sergide ise akademik düzeyde, Bayburt Üniversitesi,Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi, Erzurum Atatürk üniversitesi ,Bitlis Erel üniversitesi,Nevşehir Hacı Bektaş veli üniversitesi yer alıyor.

Ülkenin ender taşınır Uluslar arası karma sergi,sanat her yerde ilkesi ile bir çok ilkleride beraberinde getiriyor,Sergi ile ilgili bilgi veren Ülkü Koçan şunları ifade etti.

Geniş kapsamlı sergimize bu sene ve her yıl olduğu gibi Cumhuriyetinize adanmasının yanısıra ilk kez Uluslararası taşınır nitelikteki sergiyi 23 - 25 - Ekim tarihleri arasında Arpalı beldemizde ,26 -28 Ekim 2020 tarihleri arasında Demirözü İlçemizde,ve sergini son ayağı olan 29 Ekim - 04 Kasım-2020 tarihleri arasında Bayburt Taşhan kültür merkezinde sanat severlerin beğenisine açık kalacaktır.

Serginin oluşumunda paydaşlarımız ile görüşmeler yapıldı.

Ayrıca bu serginin Bayburt Valiliğimiz ile yaptığımız on görüşmelerimizde 29 Ekim resmi programında yer alması için koordine içerisindeyiz.

Bu serginin Bayburt un kültürel ve sanatsal gelişim sürecinde olumlu yönde katkıları olacağı aşikârdır.

Ülkü Koçan: "Sergimizin oluşumunda paydaşlarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca bu serginin Bayburt Valiliğimiz ile yaptığımız ön görüşmelerimizde 29 Ekim resmi programında yer alması için koordine içerisindeyiz Bu serginin Bayburt un kültürel ve sanatsal gelişim sürecinde olumlu yönde katkıları olacağı aşikardır." şeklinde konuştu.

"ŞİAR" Uluslararası Bayburt sanat sergisine destek veren kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı:

Bayburt uluslararası sanatçılar derneği Organizasyonu

Ülkü Koçan

Ulusal basın danışmanı

Bayburt Gündem

Bayburt Rehberi

Demirören haber ajansı

Yurt dışı basın danışmanı.

İsmail karakaş

İngiltere Turkis Press News genel koordinatörü ve Londra (DHA) Muhabiri

Paydaşlar.

Kültür Turizm İl müdürlüğü

Demirözü Belediye Başkanlığı

Arpalı Belediye başkanlığı.

Ankara Bayburt derneği

Türkiye Bayburt federasyon genel başkanlığı

Kocatürk yem sanayi ltd

Decorium decor mimari

Turhan Kocatürk

Muhsin develi

Dernek 2011 yılında Bayburtlu ressam, sanatçı Ülkü Koçan öncülüğünde kurulmuş. Yönetim kurulu başkanlığı sanatçı Ülkü Koçan tarafından, yürütülmekte.

Dernek Kültür sanat faaliyetleri ve toplumsal başarı ödülleri gibi organizasyonlar yaparak Türk Kültürünün yaşatılmasına ve Dünyaya tanıtılmasına katkılar sunuyor.