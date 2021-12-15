27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’dan, Rektör Türkmen’e Ziyaret

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ etkinliklerinin son konferansına konuşmacı olarak katılan 27. Dönem TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek istişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Üniversitenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman, Rektör Türkmen’e misafirperverliği için teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

İyi dilek ve temennileri için 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a teşekkür eden Rektör Türkmen ise Bayburt Üniversitesini daha ileriye götürmek adına yeni dönemde de emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Bâbertî Külliyesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman tarafından verilecek olan “1916 Yılından Günümüze Mili Türk Talebe Birliği ve Gençlik” konferansına geçildi.

Ziyarette ayrıca Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Nasrullah Hacımüftüoğlu, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Birlik Vakfı Bayburt Şube Başkanı Yusuf Elçi de yer aldı.