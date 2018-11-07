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250 Büyükbaş Hayvan Telef Olmaktan Son Anda Kurtarıldı

Bayburt’a bağlı Demirözü İlçesinde yonca tarlasına giren 250 Büyükbaş hayvan, yonca zehirlenmesinden dolayı ölümle yüz yüze geldi.

250 Büyükbaş Hayvan Telef Olmaktan Son Anda Kurtarıldı
07 Kasım 2018 Çarşamba 14:40

Çobanın hayvanların zehirlendiğini fark etmesiyle birlikte verdiği zehirlenme ihbarı üzerine olay yerine giden Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ve Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimleri hayvanlara ilk müdahalelerini yaparak olası bir facianın önlenmesini sağladılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bayburt Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kani Yavuz;  Sığırlarda yonca zehirlenmesinin belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenme olduğunu, bu zehirlenmelerin dikkat edilmediği takdirde ölümle sonuçlandığını belirterek, yonca zehirlenmelerinden korunmak için ;

Yüksek riskli meralarda, riskin yüksek olduğu zamanlarda (Mevsim geçişleri, kışın ve sonbaharın sabah erken saatleri vb.) otlatma yapmaktan kaçınılmasının, daha önce bu tarz problemler yaşanmış meralarda veya yüksek yonca içerikli otlaklarda, ineklere uzun süreli otlatma yaptırılmamasının koruyucu olarak büyük öneme sahip olduğunu, kış mevsimine girerken meraların ıslak olmasının bu zehirlenme riskini tetikleyeceğini bu nedenle hayvanların çiğ düşmesinden sonra, havanın biraz daha ısınmaya başlamasıyla meralara çıkartılması konularına yetiştiricilerimizin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

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