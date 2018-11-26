Bayburt İlimizde Öğretmenler Günü dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan bütün öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutladı.

Öğretmenlerimizle bir araya gelmek her zaman bizleri onurlandırmıştır diyen Vali Pehlivan, “Öğretmenlerimizi görünce ceketimizin düğmesini ilikleriz, bu içten gelen bir saygı göstergesidir. Tıpkı anne ve babalarımız gibi Öğretmenimiz de pek çok şeyler öğrendiğimiz, hayattaki en önemli rehberlerimizdir. Dünya üzerinde değişik adlarda iş ve meslek grupları bulunmaktadır. Bu meslek grupları kendi ilgi alanları dâhilindeki konulara göre bir takım ürünler ve eserler ortaya koyarlar ve bunlar maddi bir değer taşır. Öğretmenlik ise salt bir meslek olmanın ötesindedir. Nitekim Öğretmenliğin konusu insandır. Eşrefi mahlûkat olarak nitelendirilen yaratılanların en şereflisi olan insandır. Konusu insan olan bir mesleğin ortaya koyduğu eser ise yetiştirdiği nesillerdir. Bilgili, ahlaklı, erdemli, çalışkan, dürüst, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetiştirilen insana paha biçilemez.” dedi.

Vali Pehlivan, “Toplumumuzun geleceği için daha güçlü ve daha müreffeh olma yolunda emin adımlarla ilerlenmesi için Öğretmenlerimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Günümüzde teknoloji hızla gelişiyor ve hayatımızda her geçen gün daha fazla yer tutuyor. Bilimi, teknolojiyi elbette ki dışlamayacak, çağın ürünlerinden ziyadesiyle faydalanacağız. Ancak iletişimi, eğitimi sadece sanal âleme teslim etmemeliyiz. Birebir iletişimi, yüz yüze eğitimi önemsemeliyiz. Çocukların zihnine ulaşmak için onları çok iyi tanımak, gönül kapılarını çalmak gerekir. Öğrencilerine sevgi, şefkat, sabır, saygı, hoş görü ve özveri gibi birçok hasleti aşılayan Öğretmenlerimiz, bilgiyle öğrencilerinin zihin ve düşünce dünyalarına, ilgiyle, şefkatle ve sevgiyle ruh ve gönül dünyalarına hitap ederek geleceğimizin teminatı olan çalışkan, üretken, milli ve manevi değerlerine bağlı fertleri topluma kazandırmaya inşallah devam edecektir. Bu sayede devletimiz ve milletimiz hedefleri doğrultusunda daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara doğru emin adımlarla ilerleyecektir.

24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle başta “yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim Şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan Öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Bütün emektar Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu da bir konuşma yaptı. Program, emekli olan ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin konuşmalarıyla devam etti.

Yıl içerisinde adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Vali Pehlivan tarafından bu yıl içinde emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin verildi.

Daha sonra çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve Oratoryo sunumunun ardından program sona erdi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.