23.Uluslararası Dede Korkut Şenlikleri Programı belli oldu.

Başbakanlık Türk Tanıtma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" düzenlenecek.

Türk dünyasının "bilge atası"nı anmak amacıyla "23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" gerçekleştirilecek.

Başbakanlık Türk Tanıtma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bayburt Belediyesince düzenlenen şölen, 14-16 Temmuz'da yapılacak. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in komite başkanlığını yaptığı şölen kapsamında, 13 Temmuz'da Şair Zihni Kent Ormanı'nda açılış resepsiyonu düzenlenecek.

--Aynı gün Şair Zihni Kültür Merkezi'nde, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu "Dede Korkut'un Türk Dünyasındaki Rolü" konulu konferans verecek.

--Akşam Genç Osman Stadyumu'nda Mustafa Ceceli konser verecek, halk oyunları ekipleri ile havai fişek gösterileri düzenlenecek.

--Şölen kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Miralay Sabri Bey'in kabri ziyaret edilecek. Ardından Taşhan'da "15 Temmuz Şehitleri" sergisi açılacak.

--Kop Dağı Şehitlik alanı ve mevzilerinin ziyaret edileceği program çerçevesinde, Şair Zihni Kent Ormanı'nda yöresel oyun gösterileri sunulacak.

--Cirit müsabakasının yapılacağı şölende, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri de organize edilecek.

Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nde 15 Temmuz temalı slayt gösterisi sunulacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi gerçekleştirilecek. Şölen, 16 Temmuz'da Aydıntepe Yaylası'nda halk oyunları gösterisi, aşıklar atışması ve yöre sanatçılarının sahne alacağı konserin ardından sona erecek.