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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI
24 Nisan 2017 Pazartesi 10:57

Öğrencilerin koro halinde İstiklal Marşı’nı seslendirmesiyle başlayan kutlama töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan 23 Nisan 1920 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dünyada bir benzeri daha olmayan, milletimizin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinden doğmuştur. Böylece egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır.” dedi.

Türk Milleti’nin bağımsızlık uğrunda o günlerde gösterdiği azim ve kararlılığın bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, 23 Nisan 1920 tarihinin çok iyi anlaşılması ve gelecek nesillere de anlatılması gerektiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan’ın konuşması sonrasında öğrenciler hazırladıkları gösterilerini sundu.  Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse tarafından ödülleri verildi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun törene katılan öğrenci ve velilerle toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona eren törene kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. 

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Etiketler; #23 NİSAN
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