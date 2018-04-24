Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Gümüşhane Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdür Vekili Ömer Çankaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama program İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende öğrenciler şiirler okuyarak gösterilerini sergiledi. “Bayrak” adlı şiiri okurken göz yaşlarına hakim olamayan Kübra Artar isimli öğrenci izleyenlerden yoğun alkış aldı.
Tören “Milli Egemenlik” konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ile Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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