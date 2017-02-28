Kavcıoğlu: “Bayburt’a yatırım yapılmaz diye yanlış bir algı var!”

99 yıl önce düşmandan kurtulan Bayburt’un ekonomik kurtuluşu için çalıştıklarını söyleyen Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, iş adamları nezdinde oluşan üretim zorluğu ve pazar piyasasına uzaklığı gibi yanlış algıyı yıkmaya çalıştıklarını açıklayan Kavcıoğlu, “Proje kapsamında yer alan 23 il içerisinde en avantajlı illerden biriyiz. Bayburt’a yatırım yapılmaz diye yanlış bir algı var! Bu haksız ve gerçek olmayan algıyı yıkmamız, düzeltmemiz gerekiyor” dedi.