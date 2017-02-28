23 il içerisinde en avantajlı illerden biriyiz

Kavcıoğlu: “Bayburt’a yatırım yapılmaz diye yanlış bir algı var!”

99 yıl önce düşmandan kurtulan Bayburt’un ekonomik kurtuluşu için çalıştıklarını söyleyen Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, iş adamları nezdinde oluşan üretim zorluğu ve pazar piyasasına uzaklığı gibi yanlış algıyı yıkmaya çalıştıklarını açıklayan Kavcıoğlu, “Proje kapsamında yer alan 23 il içerisinde en avantajlı illerden biriyiz. Bayburt’a yatırım yapılmaz diye yanlış bir algı var! Bu haksız ve gerçek olmayan algıyı yıkmamız, düzeltmemiz gerekiyor” dedi.

 
İlgili Galeriler
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Önceki Haber
BAYBURT BAŞSAVCISI UĞURLU, SALİHLİ'YE ATANDI
Sonraki Haber
Ağbal,Cazibe Merkezi Programında konuştu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.