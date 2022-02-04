Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
0
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
0
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
0
Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
0
banner520

21 Şubat,Bayburt’un 104. Kurtuluş Yıldönümü Programı Belli Oldu

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. Yıl Dönümü etkinlik programı belli oldu.

21 Şubat,Bayburt’un 104. Kurtuluş Yıldönümü Programı Belli Oldu
04 Şubat 2022 Cuma 15:23

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. Yıl Dönümü etkinlik programı belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi dolayısıyla yalnızca resmi programlarla sınırlı tutulan kurtuluş günü etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek.

Kültürel etkinliklerden, halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü program 6 gün sürecek.

16 – 21 Şubat arası 6 güne yayılan program şöyle:

16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Saat:  10:00

“Geçmişten Günümüze Bayburt” konulu fotoğraf sergisi

 (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

Saat: 10:20

Zor Geçit Bayburt Belgeseli’nin Galası

(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

Saat: 14:00  

Bayburt Konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması Finali

 (Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu)

18 ŞUBAT 2022 CUMA

Saat: 10:00            

Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Kabrini Ziyaret

(Ulu Cami Bahçesi)

Saat: 10:30           

Miralay Sabri Bey’in Kabrini Ziyaret (Kaleardı Mahallesi)

Saat: 11:00           

Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti (Yukarı Kırzı Köyü)

19 ŞUBAT 2022  CUMARTESİ

Saat: 13:30           

Şehitlere Saygı Yürüyüşü (Kop Şehitliği)

20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Saat: 10:00 – 18:00

Çocuk Tiyatrosu

(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

Saat: 09:15                     

Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından Garnizon

Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran ziyareti

Saat: 10:00           

Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunulması ( Saray Bahçesi)

Saat: 10:15           

Kurtuluş Töreni (Bayburt Belediyesi Önü)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol Konuşmaları

Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci’nin Konuşmaları

TSK Adına Rütbeli Bir Personelin Konuşması

2 Öğrenci Tarafından Şiirlerin Okunması

Halk Oyunları Gösterileri

Kurtuluş Gününün Canlandırılması

Resmi Geçit Töreni

Saat: 14:00  

Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakaları

(Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

Saat: 15:00  

Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif Okunması

(Ulu Cami ve Yakutiye Cami)

Saat: 18:30  

Kurtuluş Yemeği (İmarettepe Sosyal Tesisleri)

Saat: 19:00           

Havai Fişek Gösterileri

Saat: 19:30           

Kurtuluş Gecesi (Kapalı Spor Salonu)

Protokol Konuşmaları

Halk Oyunları Gösterileri

İlkokullar Arası Resim, Ortaokullar Arası Şiir, Liseler Arası Kompozisyon ve Liseler Arası Bayburt Konulu Bilgi Yarışmaları Ödül Töreni

Mustafa Serkan Yalçın Konseri

Dede Korkut ve Bamsı Beyrek Gösterisi

Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası Ödül Töreni

İmera Konseri

21 Şubat 104.Yıl İstanbul kutlaması için Ankara protokolü davet edildi
21 Şubat 104.Yıl İstanbul kutlaması için Ankara protokolü davet edildi
0
AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE REGAİB KANDİLİ PROGRAMI
AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE REGAİB KANDİLİ PROGRAMI
0
BAYBURT'UN 2022 NÜFUSU AÇIKLANDI.
BAYBURT'UN 2022 NÜFUSU AÇIKLANDI.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.