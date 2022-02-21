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21 Şubat Şehitleri İstanbul Ayasofya Camiinde anıldı.

21 Şubat Bayburt’un kurtuluşu,Şehitlerimiz için Ayasofya camiinde Kuran okundu,Dualar edildi.

21 Şubat Şehitleri İstanbul Ayasofya Camiinde anıldı.
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:02

BAYBURTGÜNDEM-   Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının  düzenlediği Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yılı dolayısıyla İstanbul Ayasofya  Camiinde Şehitlerimiz için dualar edildi.

      Fethin sembolü Ayasofyada,Kop Şehitleri ve Bayburt’un kurtuluşu esnasında şehit düşen tüm vatan evlatları için,Mevlit okutulup dualar edildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği bu yılda  21 Şubat’ta  Şehitlerini yine unutmadı.

        Bayburtlu Hemşerilerimizle Fethin sembolü ,Fatihin emaneti Ayasofya Camii şerifinde,dualar edildi.Camii çıkışında ikram yapıldı.

      Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ve  Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan vekili  Mücahit Köse geçen yıl olduğu gibi bu yılda  Şehitlerimizi,İstanbul’da Fethin sembolü,Fatihin Emaneti olan bu güzel ve tarihi mekanda hemşerilerimizle buluşarak dualar ettik.Şehitlerimiz 104.yıl olması hasebiyle 104 hatim yapıldı.Şehitlerimizin ruhuna gönderildi.Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık ,unutturmadık.

        Her 21 Şubat Bayburt’un Kurtuluşu gününde geleneksel hale gelmiş olan Kop savunmasında ve Bayburt’un kurtuluşu sırasında Şehit olan ve Tüm Ülkemizdeki şehitlerimiz için Kuranı kerim okuyup dualar ediyoruz dedi.

Camide yapılan Programın ardından Hemşerilerimiz günün hatırası olarak Camii çıkışında fotoğraf çektirdiler ve program sona erdi.

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