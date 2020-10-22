21 Şubat Bayburt Sanayi Sitesi Tapu Dağıtımı

21 Şubat Bayburt Küçük Sanayi Sitesinde İşyeri sahibi 5 sanayi esnafına tapuları Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

176 Üyeli 21 Şubat Bayburt Küçük Sanayi Sitesinde Kooperatif Borçlarını ödeyen Hulusi Kalkan, Yaşar Kiki, Mükerrem Kelleci ve Serdar Palit ve İsnafet Şahinoğlu’na Tapuları Kooperatif hizmet bürosu önünde düzenlenen törenle verildi.

Kooperatif Başkanı Cengiz Kahraman, Kooperatif üyelerimizin tapu dağıtımına hayırlısı ile başladık, Tasfiye sürecinde olan kooperatifimizin 30 yıllık süresi 26 Kasım 2020 tarihinde bitecektir. Sayın üyelerimizden aidat borçlarını 30 Ekim 2020 Tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Hiçbir üyemize yasal işlem yapmak istemiyoruz Tüm Üyelerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz dedi.

Başkan Kahraman, Tüm esnaf arkadaşlara işlerinde hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Tapu Dağıtım Törenine Başkan Cengiz Kahraman’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Sani Melekoğlu, Hacı Mehmet Kayalı ve Kooperatif Müdürü Baki Meral Katıldı.