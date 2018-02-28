2017-2018 AV SEZONU KAPANDI !!!

Bilindiği üzere yasal olarak Kara Avcılığı ‘‘ Av Sezonu’’ içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, 2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu 19.08.2017 tarihinde başlamış ve 25.02.2018 tarihi itibariyle kapanmıştır. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır.

Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, bu dönemde yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanması ve av sezonu kapanış tarihinden sonra avlanmak kesinlikle yasaktır. Av sezonu dışında avlandığı tespit edilenlere yasal işlem yapılacaktır.

Av sezonu dışında avlanılmaması, av ve yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yavru ve yumurtalarının toplanılmaması ve bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunanların Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmekte olup, av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlgililere ve avcılara duyurulur.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü