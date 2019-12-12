20 Kıbrıs Gazisine Madalyaları Takdim Edildi

Bayburtlu 20 Kıbrıs Gazisine madalyaları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Şair Zihni Kültürü Merkezinde düzenlenen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum amirleri gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Gazi Yahya Dursun tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra Kıbrıs Barış Harekâtı konulu video izlendi. Videonun arından protokol konuşmalarına geçildi.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “ Bir kahramanlık destanının yazıldığı 45 yıl öncesini yaşadık az önce. Ben de o tarihlerde 1974’te üniversite öğrencisi olduğum yıllar. Aynı sıralarda olduğumuz arkadaşların çoğunun o gün Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görevlendirilmesi ve onların bir kısmının şuanda aramızda gazi olarak bulunmaları bizi derinden mutluluğa taşıdı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kısa bir şiir de seslendiren Başkan Pekmezci, “Biz millet olarak inancımızla, kültürümüzle, dünden bugüne taşıdığımız değerlerimizle toprak diye bildiğimiz ama o toprağa can verenlerin, kan verenlerin vatan yaptığı coğrafyada yaşıyoruz. Onun için bugün burada tüm gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla birlikte olmanın derin mutluluğu içinde şunu ifade ediyorum. Selam size bu vatan için can verenler. Selam size bugün burada gazi olarak oturanlar. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından Kıbrıs Gazilerine madalyaları takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.