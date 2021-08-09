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19 yaşındaki genç kendini asarak canına kıydı

19 yaşındaki genç kendini asarak canına kıydı
09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:22
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BAYBURTGÜNDEM- Bayburt merkeze bağlı Yolaltı köyünden ikamet eden Ömer Çuhardaoğlu (19) kendini asarak intihar etti.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, sabah kahvaltısını hazırlayıp, çocuğunu çağırmak için teras kata çıkan anne, evladının cansız bedeni ile karşılaştı. Annenin feryadı ile olayı duyan komşular jandarma ekiplerine haber verdi. Savcı, jandarma ekipleri ve sağlık ekiplerinin geldiği olay yerinde ilk incelemelerin ardından Çuhadaroğlu’nun cansız bedeni otopsi için hastaneye gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.  Öte yandan Çuhadaroğlu ailesinin 6 yıl önce İstanbul'dan köylerine döndüğü öğrenildi. 



 

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